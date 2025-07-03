Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв

Во временно оккупированном Луганске сегодня днем, 3 июля, прогремел мощный взрыв. Сообщается о частичном разрушении двухэтажного здания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Донбасс Реалии ".

Российские СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают об одном погибшем и раненых. Оккупационные власти пока не комментировали происшествие.

Отмечается, что взрыв произошел на улице Тараса Шевченко. Судя по опубликованным кадрам, частично повреждено здание.

Удары ВСУ по военным объектам на временно оккупированных территориях

За последние несколько дней Силы обороны нанесли ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях.

Так, сегодня ночью, 3 июля, ударные беспилотники СБУ уничтожили российские склады боеприпасов у временно оккупированного Харцызска Донецкой области. На складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

Также в оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.

Кроме того, в ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе, а также во временно оккупированном Луганске.

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