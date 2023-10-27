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Более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Украина, Пятница 27 октября 2023 08:11
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Более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 27 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 297680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 297680 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 5145 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 9726 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 7162 (+7) ед,
  • РСЗО - 834 ед,
  • средства ПВО - 556 ед,
  • самолетов - 320 ед,
  • вертолетов - 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5390 (+1),
  • крылатые ракеты - 1538 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,
  • специальная техника - 1011 (+1).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.

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