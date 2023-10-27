Большие потери техники под Авдеевкой подорвут наступательный потенциал РФ, - ISW

Большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

26 октября спикер Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что с 10 октября российские войска получили 5000 убитых и раненых и 400 единиц бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки (юго-западнее Донецка).

Спутниковые снимки подтвердили, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдивики потеряли как минимум 109 единиц военной техники, в основном боевых бронированных машин и танков.

Украинский офицер запаса заявил, что российские силы, похоже, используют меньше бронетехники вблизи Авдеевки, хотя, возможно, они перегруппируются для возобновления крупных механизированных штурмов, как это было между начальными механизированными штурмами 10 октября и второй серией крупных механизированных штурмов19.

Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность российских войск поддерживать продолжающиеся наступательные усилия.

"Однако российскому командованию, по всей вероятности, будет трудно компенсировать потери российской техники, в частности бронетехники", - отметили аналитики.

Так, широкомасштабные потери и нехватка российской техники в первый год полномасштабного вторжения значительно ограничили способность России вести эффективную механизированную маневровую войну во время наступления российских войск зимой-весной 2023 года, способствуя дальнейшим потерям во время беспорядочных механизированных штурмов. .

Тяжелые потери вокруг Угледара, вероятно, помешали российскому командованию совершить постоянные механизированные штурмы в других частях Украины позже во время зимне-весеннего наступления 2023 года. Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки кажутся гораздо больше, чем предыдущие потери техники вокруг Угледара.

Остается непонятным, удержит ли перспектива дальнейших потерь тяжелой техники российское командование с начала очередной серии крупных механизированных штурмов вблизи Авдеевки.

Россия постепенно мобилизовала элементы своей оборонно-промышленной базы для устранения недостатка оборудования, но не сделала этого в масштабах, отдаленно достаточных для компенсации кумулятивных потерь российского оборудования в Украине.

Недавние потери российской техники вокруг Авдеевки, вероятно, приведут к еще большему недостатку российской техники и препятствий для любого прогресса, которого российские военные добились в решении проблем с ухудшением возможностей механизированного маневра.

Ключевые выводы:

Большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе.

Украинские войска незначительно продвинулись на восточный (левый) берег Херсонской области и продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и западе Запорожской области.

Украинские чиновники опровергли информацию о том, что 26 октября Украина приостановила коридор для гражданских судов в Черном море.

26 октября вступила в силу поправка к российскому закону о гражданстве, позволяющая аннулировать натурализованное российское гражданство, предоставляя правительству России новый механизм для принуждения мигрантов к российской военной службе.

26 октября высокопоставленная делегация ХАМАС прибыла в Москву и встретилась с официальными лицами России и Ирана.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.

Несколько российских оппозиционных СМИ сообщили, что российские компании оборонно-промышленной базы продолжают использовать поставляемые через посредников западные компоненты для производства ракет для использования против Украины.

Российские оккупационные власти продолжают усилия по принудительному приучению украинской молодежи к русской культуре и идентичности через расширение программ военно-патриотического воспитания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.