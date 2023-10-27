ВСУ отбили 20 атак возле Авдеевки и штурмуют позиции РФ к югу от Бахмута

Российские войска не оставляют попыток захватить Авдеевку Донецкой области, из-за чего за сутки ВСУ отбили 20 вражеских атак. В то же время украинские военные штурмуют позиции российских войск южнее Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Авдеевское направление

По словам спикера, на Авдеевском направлении российские оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, активно используя авиацию.

"Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где было отбито более 20 атак врага", - рассказал он.

Бахмутское направление

Также Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Бахмутском направлении украинские воины отразили 5 атак противника в районах н. п. Богдановка и Хромово Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районах Клещиевки, Андреевки, где наши защитники отразили 10 атак", - отметил Ковалев.

Кроме того, как рассказал спикер на Мелитопольском направлении Силы обороны, продолжают наступательную операцию и наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

Cитуация на фронте

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. При этом, как уточняют в Институте изучения войны, большие потери российской техники вокруг Авдеевки, по всей вероятности, подорвут наступательный потенциал РФ в долгосрочной перспективе.