ВСУ уничтожили очередную БМП оккупантов вместе с экипажем (видео)

Украинским военным удалось уничтожить российскую БМП в Донецкой области. Вместе с вражеской техникой был ликвидирован и ее экипаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Благодаря работе саперов Николаевской бригады ДШВ ВС Украины уничтожена очередная БМП оккупантов вместе с экипажем", - говорится в сообщении. По имеющейся информации, военным 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось ликвидировать бронетехнику и личный состав противника в Донецкой области. "Благодаря работе инженерно-саперного подразделения уничтожена боевая машина пехоты противника вместе с экипажем", - объяснили военные.