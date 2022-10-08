Украинские военные метким выстрелом уничтожили российский танк (видео)
Фото: Украинские военные метким выстрелом уничтожили российский танк (GettyImages)
В субботу, 8 октября, украинские военные точным выстрелом уничтожили вражеский танк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Башенку видишь? - Работаем", - говорится в сообщении.
Бойцам 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко удалось уничтожить российский танк на передовой с использованием ПТРК "Стугна".
Напомним, что морпехи уничтожили две пушки "Гиацинт-С" и танк оккупантов.
Также украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк.
Ранее украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.
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