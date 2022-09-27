ua ru
Вт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 27 сентября 2022 20:18
"Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (видео) Фото: "Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"ЦСО "А" СБУ уничтожает российские танки в Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

Спецназовцам удалось ликвидировать один из танков благодаря удару беспилотника-камикадзе.

"Второй российский танк скрывался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда", - заявили в СБУ.

Напомним, что украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.

Также бойцы "Альфы" с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Херсонская область Служба безопасности Украины
NEWS
Израиль не признает российские "референдумы" в Украине. Что еще говорят в мире
Израиль не признает российские "референдумы" в Украине. Что еще говорят в мире
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны