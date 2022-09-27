"Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (видео)

Фото: "Альфа" СБУ уничтожила два танка в Херсонской области (ssu.gov.ua)

Украинским спецназовцам удалось уничтожить два российских танка на передовой в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"ЦСО "А" СБУ уничтожает российские танки в Херсонском направлении", - говорится в сообщении. Спецназовцам удалось ликвидировать один из танков благодаря удару беспилотника-камикадзе. "Второй российский танк скрывался в посадке, но его "демилитаризовали" сбросом кумулятивного заряда", - заявили в СБУ.