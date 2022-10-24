ЗСУ знищили чергову БМП окупантів разом з екіпажем (відео)
Українським військовим вдалося знищи російську БМП у Донецькій області. Разом з ворожою технікою був ліквідований і її екіпаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України знищено чергову БМП окупантів разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, військовим 79 окремої десантно-штурмової бригади вдалося ліквідувати бронетехніку та особовий склад противника у Донецькій області.
"Завдяки роботі інженерно-саперного підрозділу знищено бойову машину піхоти противника разом з екіпажем", - пояснили військові.
Нагадаємо, що українські військові влучним пострілом знищили російський танк.
Також, українські військові знищили "Стугною" російський танк.
Раніше українським спецпризначенцям вдалося знищити два російських танки на передовій у Херсонській області.
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