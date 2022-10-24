ЗСУ знищили чергову БМП окупантів разом з екіпажем (відео)

Українським військовим вдалося знищи російську БМП у Донецькій області. Разом з ворожою технікою був ліквідований і її екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Завдяки роботі саперів Миколаївської бригади ДШВ ЗС України знищено чергову БМП окупантів разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні. За наявною інформацією, військовим 79 окремої десантно-штурмової бригади вдалося ліквідувати бронетехніку та особовий склад противника у Донецькій області. "Завдяки роботі інженерно-саперного підрозділу знищено бойову машину піхоти противника разом з екіпажем", - пояснили військові.