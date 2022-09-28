Украинские военные уничтожили "Стугной" российский танк (видео)
В Вооруженных силах Украины показали уничтожение российского танка. Для этого бойцы использовали отечественный ПТРК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
"Очередной российский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.
Военные объяснили, что в этом им помогает отечественная разработка - ПТРК "Стугна-П", стреляющая на расстояние до 5 км и прожигающая 800 мм вражеской кумулятивной брони.
"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и курить россиян", - заявил военный с позывным "Борода".
Напомним, что нацгвардейцы в ближнем бою уничтожают оккупантов в Донецком направлении.
Также в ВСУ показали работу украинского "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.
Ранее украинские военные уничтожили несколько единиц российской военной техники с помощью ударных беспилотников "Байрактар".
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