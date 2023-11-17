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Гуменюк рассказала, что усложняет работу защитников на левом берегу Херсонской области

Украина, Пятница 17 ноября 2023 15:23
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Гуменюк рассказала, что усложняет работу защитников на левом берегу Херсонской области Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но боевая работа усложнена из-за плохой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Там работают разные Силы обороны, разные структурные составляющие, не только морская пехота. Там работают разные подразделения по своему назначению. И работа очень мощная не только с личным присутствием, но и аэроразведка, артиллерия очень многое делают для тех, кто закрепляется на левом берегу, чтобы они имели более или менее обеспеченный покой", - объяснила спикер.

Вместе с тем она подчеркнула, что нужно помнить, что враг мощно отслеживает в информпространстве все, что касается ситуации на левом берегу.

"Потому что в гибридной войне передача информации - очень важна. То, что предшествовало нашему этому сообщению - это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Это уничтожение возможности у людей на оккупированных территориях получать правдивую информацию", добавила Гуменюк.

По ее словам, после продолжительной боевой работы и информационной компании ВСУ могут выйти на определенный отрытый этап.

При этом Гуменюк подчеркнула, что ухудшение погодных условий усложняет бои. Речь идет как об оккупантах, так и об украинских защитниках. Потому сейчас наши воины пытаются закрепиться на левом берегу.

"Надо отдавать себе отчет, что в условиях очень плохой погоды сейчас она усложнена. Потому что это не только усложняет физическое продвижение, но и аэроразведку. Потому что грозовое предупреждение. И у врага сейчас нет возможности так же мощно использовать тактическую авиацию, как они делали до этого этапа. (Помните бомбардировки по 70-80 КАБов за сутки.) Сейчас этот период и используется, чтобы максимально надежно закрепить наши успехи", - подчеркнула она.

Что этому предшествовало

Сегодня 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что одна из основных задач этих операций - необходимость оттеснить российских кафиров подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

Следует добавить, что военные эксперты и аналитики ISW ранее говорили о продвижении ВСУ на левом берегу Херсонской области. А 13 ноября Минобороны РФ уже заявило о перегруппировке войск в Херсонской области.

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