ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью Красного Креста в Херсоне (фото)

Херсон, Среда 20 декабря 2023 15:37
UA EN RU
Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью Красного Креста в Херсоне (фото) Архивное фото: Россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью в Херсоне (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня ночью ударила по складу гуманитарной помощи в Херсоне, он полностью был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Красного Креста Украины.

"Сегодня ночью, в результате очередного обстрела Херсона, был полностью разрушен склад с гуманитарной помощью Херсонской областной организации Украинского Красного Креста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прямое попадание и пожар, который возник в результате этого, полностью уничтожил запасы гуманитарной помощи для жителей Херсонской области, которые хранились на складе.

Фото: Последствия удара (facebook.com/RedCrossUkraine)

"Сотрудники и волонтеры Херсонской областной организации Украинского Красного Креста не пострадали. Работа над ликвидацией последствий продолжается", - добавили в организации.

Обстрелы Херсона и области

Российские захватчики практически ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области, часто осуществляя обстрелы с левобережной части региона. Вследствие вражеских атак по жилым районам гражданские получают ранения, не редки и случаи гибели местных жителей.

Вчера сообщалось, что россияне начали атаковать дронами Херсон. В результате обстрела количество пострадавших возросло до 9 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Херсонская область Красный Крест Война в Украине
NEWS
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
Готова ли Украина произвести в 2024 году миллион дронов: что говорят в Минстратегпроме
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году