Гуменюк о левом береге Херсонской области: есть разница между закрепились и закрепляются

Украинские военные продолжают боевую работу на левом берегу Днепра в Херсонской области. Наши защитники закрепляются на указанном участке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Это сложный участок на нашем направлении, и работа там продолжается. Но она не вся подлежит огласке. Даже при условии, что какую-то часть мы уже смогли обнародовать. Есть большая разница в терминах "закрепились" и "закрепляются". Мы продолжаем боевую работу, и подразделения морской пехоты работают мощно", - сказала она.

Гуменюк добавила, что враг пытается "компенсировать" успехи ВСУ, в частности, использует тактическую авиацию и дроны.

"Пытается маневрировать в условиях сложной погоды, типичной для этого времени года. Враг используется вместе с тактической авиацией еще и беспилотные атаки, то есть активность сегодняшняя ночная дронов типа "Шахед" и также активность FPV-дронов на нашем направлении достаточно велика", - подчеркнула спикер.

Что этому предшествовало

Вчера 17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.