Идеальная штурмовая операция: ВСУ выбили россиян и продвинулись в Запорожской области
ВСУ успешно выбили российские войска в Запорожской области. Военные продвинулись вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 210 Отдельный Штурмовой Полк.
Подразделения 210-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины сообщили об успешном продвижении в Запорожской области.
Как отмечается, первый штурмовой батальон смог выбить российские войска с укрепленных позиций, которые долгое время не могли захватить другие подразделения.
"Такой успех стал возможным исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков", - говорится в заявлении полка.
Украинским военным удалось не только освободить часть территории, но и избежать потерь среди личного состава.
Ситуация на фронте
Напомним, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.
Российские войска продолжают активные боевые действия на ряде направлений, применяя авиацию, ракеты и дроны-камикадзе.
Авиаудары зафиксированы по районам населенных пунктов Белогорье, Орехов, Щербаки (Запорожская область), а также Одрадокаменка (Херсонская область).
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