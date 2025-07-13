Армия РФ значительно отстала от планов летнего наступления, - Зеленский

Российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram .

Глава государства рассказал, что сегодня у него было совещание с военными, а также с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Обсудили с шоловнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины", - говорится в сообщении.

Фото: Зеленский на совещании с военными (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский сообщил, что Украина видит намерения и попытки развития наступательных действий РФ. Однако каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости украинских военных. Кроме того, оккупанты отстают от своих планов наступления.

"Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина будет отвечать "неизменно жестко" в на каждый удар по украинцам. В частности, Сырский доложил об уничтожении россиян, которые унесли жизнь годовалого мальчика в Херсонской области.

Отдельно Зеленский обсудил подготовку к визиту в Украину спецпредставителя Трампа Кита Келлога, а также работу с партнерами по поставкам оружия и масштабирование совместного производства необходимых оборонных средств.

"Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - резюмировал президент.