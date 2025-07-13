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Армия РФ значительно отстала от планов летнего наступления, - Зеленский

Воскресенье 13 июля 2025 20:27
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Армия РФ значительно отстала от планов летнего наступления, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты значительно отстали от планов наступления, которые имели на лето этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава государства рассказал, что сегодня у него было совещание с военными, а также с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Обсудили с шоловнокомандующим Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым ситуацию на ключевых направлениях обороны. В частности, это Покровское направление, также Новопавловское, Запорожская область, Харьковщина, приграничные районы Сумщины", - говорится в сообщении.

Фото: Зеленский на совещании с военными (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский сообщил, что Украина видит намерения и попытки развития наступательных действий РФ. Однако каждая такая попытка захлебывается благодаря стойкости украинских военных. Кроме того, оккупанты отстают от своих планов наступления.

"Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - сказал глава государства.

Президент добавил, что Украина будет отвечать "неизменно жестко" в на каждый удар по украинцам. В частности, Сырский доложил об уничтожении россиян, которые унесли жизнь годовалого мальчика в Херсонской области.

Отдельно Зеленский обсудил подготовку к визиту в Украину спецпредставителя Трампа Кита Келлога, а также работу с партнерами по поставкам оружия и масштабирование совместного производства необходимых оборонных средств.

"Сейчас около 40 % оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача - ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно - оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", - резюмировал президент.

РФ якобы готовит новое наступление

Напомним, сегодня издание Bild написало, что Генштаб России якобы представил диктатору РФ Владимиру Путину план наступления на вторую половину лета.

В частности, заявлялось, что глава кремля предлагают вывести военных для наступления с приграничья, но прежде заменить их северокорейскими солдатами.

Позже на эту статью отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

"Кремль планирует новое наступление" - более бессмысленных материалов, чем в BILD, всегда трудно найти. Полное непонимание там ни фронта, ни событий. Начитаются Telegram, часто российских, и пишут статьи, которые у нас цитируют", - написал он.

Коваленко добавил, по данным Bild, они получили эту информацию в Генштабе РФ, что само собой дает ощущение ненадежности.

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