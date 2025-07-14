Путин дал Трампу понять, что следующие 60 дней будет наступать на востоке Украины, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Вскоре после разговора с диктатором, Трамп говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам источника, Трамп сказал ему: "Он (Путин - ред.) хочет забрать все".

"Путин дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых РФ имеет значительные позиции", - пишет Axios.

В частности, издание упомянуло телефонный разговор Трампа и Путина 3 июля. В той беседе глава Кремля ясно дал понять, что планирует эскалацию войны.

Напомним, что в этом же материале сказано, что Трамп сегодня объявит о новом плане вооружения Украины. В нем, вероятно, будет включено наступательное оружие и дальнобойные ракеты, которые способны достичь Москвы.

Как пишет Axios, данный план превратился из идеи в нечто более конкретное как раз после разговора Трампа с Путиным.

Также отметим, что на днях президент США анонсировал, что сделает "важное заявление" по России.

Кроме того, этой ночью он сообщил, что США передадут Украине Patriot, однако не уточнил, в каком количестве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.