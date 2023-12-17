RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные над Днепропетровской областью сбили два российских беспилотника.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Минус два беспилотника в Павлоградском районе", - сообщил он. 

Однако глава ОВА не уточнил, какие именно дроны сбили украинские защитники.

Российские обстрелы по территории Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров на заседании "Рамштайна".

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, враг накапливает ракеты для повторения массированных ударов , впрочем масштабы обстрелов будут меньше.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, согласно данным ГУР, в России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет - несколько сотен каждого типа.

Ночная атака дронов

Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "Шахеды". ПВО работала в разных регионах.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

Известно, что все "Шахеды" были сбиты. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что под ударом находился Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДнепропетровская область