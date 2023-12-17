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Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В ВСУ рассказали, сколько целей сбила ПВО

Украина, Воскресенье 17 декабря 2023 07:12
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Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В ВСУ рассказали, сколько целей сбила ПВО Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация атаковала Украину беспилотниками "шахед" и ракетами "Искандер-К" и Х-59 сегодня ночью, 17 декабря. Силы ПВО уничтожили более 20 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

Российские оккупационные войска выпустили по Украине из районов временно оккупированного Крыма и Херсонской области крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59. Также россияне запустили 20 ударных беспилотников типа Shahed из Приморско-Ахтарского района (РФ) и Чауда (Крым).

"В результате боевой работы сбиты 20 "шахедов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" не достигла своей цели", - говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Атака по Украине ночью 17 декабря

В ряде областей Украины сегодня ночью, 17 декабря, оглашали воздушную тревогу. Военные предупредили о пролете беспилотников и ракетной угрозе.

В частности, Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. В городе звучали звуки взрывов.

Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря.

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