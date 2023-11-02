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Россия накапливает ракеты. Есть угроза повторения ударов, но в меньших объемах, - ГУР

Киев, Четверг 02 ноября 2023 09:59
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Россия накапливает ракеты. Есть угроза повторения ударов, но в меньших объемах, - ГУР Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия накапливает ракеты, вероятно, готовясь к обстрелам Украины зимой. Прошлогодние атаки могут повториться, но в меньших объемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что разведка не имеет данных о датах вероятных обстрелов со стороны оккупантов, потому что "время пуска зависит от живого человека".

Но представитель ГУР подтвердил, что россияне накапливают ракеты. Об этом свидетельствуют перерывы в массированных атаках.

"Поскольку в последнее время мы видим определенные перерывы в массированном использовании ракетных ударов по Украине, то да, происходит накопление. И угроза повторения, пусть в меньших объемах, террористических ракетных ударов государства-агрессора по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре в зимний период сохраняется", - сказал он. Юсов.

Россия готовится к ударам по Украине

Украинские военные и руководство страны не исключают, что оккупанты могут снова массированно атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Британская разведка отмечает, что захватчики уже больше месяца не атаковали Украину стратегической авиацией и ракетами типа Х-101. Это самая длинная пауза с начала полномасштабной войны.

Также известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

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