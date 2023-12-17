В результате ночной атаки РФ на Одесскую область погиб один человек

За прошедшую ночь Силы противовоздушной обороны сбили в Одесской области 9 беспилотников типа "Shahed-136". В то же время один из вражеских дронов упал в жилом квартале, из-за взрыва погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Отмечается, что один из сбитых дронов упал в жилой квартал в Одесском районе и взорвался. Произошло разрушение с последующим возгоранием жилых частных домов и складского помещения частного спортивного учреждения.

"Спасатели оперативно потушили пожар. В одном из домов был обнаружен погибший человек. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...", - написал Кипер.

Дроны сбивали в двух областях

В то же время, как сообщают Силы обороны Юга, ночью враг терроризировал южные регионы дроновой атакой в течение 5 часов.

В зоне ответственности командования, подразделениями противовоздушной обороны были сбиты 16 БпЛА типа "Shahed-131/136", запущенных оккупантами из Крыма. 7 дронов-камикадзе сбиты на Херсонщине, 9 - в Одесской области.

"Во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался. Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. На месте обнаружен один погибший мужчина", - говорится в сообщении.

Ночная атака РФ против Украины

В ночь на 17 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками "шахед", ракетами "Искандер-К" и Х-59. Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей.

Воздушные Силы ВСУ сообщили о пролете управляемой авиационной ракеты в направлении Кропивницкого. Впоследствии в городе прогремели взрывы.

Также взрывы слышали в Одессе. Военные сообщали о пролете ударных беспилотников из акватории Черного моря.

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