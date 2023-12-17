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ЗСУ збили два ворожі безпілотники у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові над Дніпропетровською областю збили два російські безпілотники.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Мінус два безпілотники в Павлоградському районі", - повідомив він. 

Однак голова ОВА не уточнив, які саме дрони збили українські захисники. 

Російські обстріли по території України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

Як розповіли у Головному управлінні розвідки України, ворог накопичує ракети для повторення масованих ударів, втім масштаби обстрілів будуть меншими.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, згідно з даними ГУР, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет - кілька сотень кожного типу.

Нічна атака дронів

Повітряні сили ще з вечора 16 грудня повідомили, що росіяни запустили "Шахеди". ППО працювала у різних регіонах.

Пізніше стало відомо, що окупанти випустили 20 ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим), а також крилату ракету "Іскандер-К" і керовану авіаційну Х-59.

Відомо, що всі "Шахеди" були збиті. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що під ударом був Херсон та Старокостянтинів Хмельницької області.

В Одеській області уламки дрона впали на приватний будинок. Внаслідок атаки загинув чоловік.

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Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська область