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Под ударом Херсон и Староконстантинов. Игнат рассказал подробности атаки "шахедов"

Херсон, Воскресенье 17 декабря 2023 09:47
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Под ударом Херсон и Староконстантинов. Игнат рассказал подробности атаки "шахедов" Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне этой ночью выпустили по Украине 20 дронов-камикадзе иранской разработки. Под ударом был Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, сегодняшняя ночная атака была типичной для россиян.

"Но сегодня мы видели серьезную работу противовоздушной обороны в Херсонской области и городе Херсоне. Падение обломков есть, часть ударных БПЛА была направлена именно по Херсону, там отработали", - подчеркнул спикер.

Кроме того, Игнат отметил, что российские "шахеды" этой ночью традиционно направлялись в Хмельницкую область, а именно в Староконстантинов. Там находится аэродром.

"Мы уже знаем, город Староконстантинов стал символом уничтожения "шахедов". Сегодня враг тоже направил часть ударных БПЛА именно в этом направлении", - добавил он.

Что еще известно об атаке

Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "шахеды". ПВО работала в разных регионах.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

Известно, что все "шахеды" были сбиты. В частности, в Херсонской области - 7 дронов, а в Одесской области - 9. Ракеты тоже не достигли своих целей.

В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.

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