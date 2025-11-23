ВСУ зачистили центр Покровска, врагу не удается закрепиться, - ДШВ

"Силы обороны сдерживают врага и проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске. В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться", - сообщили в ДШВ.

К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

В частности, на днях зачистку от вражеского присутствия провел 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Отмечается, что это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, который безуспешно пытается усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 - ранены.