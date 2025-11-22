ua en ru
"Проводим контрнаступательные действия": Зеленский рассказал о ситуации в районе Покровска

Суббота 22 ноября 2025 15:20
"Проводим контрнаступательные действия": Зеленский рассказал о ситуации в районе Покровска Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на фронте. Украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.

"Наиболее сложно - Покровск, все направление, значительные российские силы - более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, - каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия", - сообщил он.

Также, по словам президента, на границе между Днепровской и Донецкой областью ВСУ защищают свои позиции.

"Харьковщина - защищаем позиции. Запорожье - защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское - делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил Зеленский.

Бои за Покровск

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

Недавно российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

Ранее 7 корпус ДШВ сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и захватить населенный пункт Гришино, который расположен на северо-западе от города.

Захватить сам Покровск россиянам не удается, они не могут продавить оборону города.

Кроме того, как рассказали в ДШВ, российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.

