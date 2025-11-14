Сырский: наработали меры против планов россиян на Покровск и Мирноград
Россияне пытаются прорываться в многоэтажки в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.
Генерал рассказал, что он провел рабочее совещание с командирами подразделений, которые ведут бои на Покровском и Очеретинском направлениях, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
"Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться в жилую застройку, многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. В связи с этим наработали комплекс мер по противодействию планам врага", - отметил Сырский.
Он уточнил, что сейчас больше всего внимания уделяется вопросам логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействию вражеским FPV-дронам, разведывательным дронам, артиллерии и минометам.
Он вместе с командирами отработал дополнительные варианты действий при разных сценариях.
"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", - отметил генерал.
Бои на Покровском направлении
Напомним, больше всего боевых столкновений сейчас каждый день происходит на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток оккупировать город.
В частности, вражеским солдатам удалось прорваться в город. Отдельные группы оккупантов сделали это под прикрытием тумана.
11 ноября Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщали, что в Покровске находятся более 300 российских солдат.
По данным украинских военных, цель оккупантов - выйти на северные окрестности Покровска и окружить город.