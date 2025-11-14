ua en ru
Пт, 14 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сырский: наработали меры против планов россиян на Покровск и Мирноград

Донецкая область, Пятница 14 ноября 2025 19:00
UA EN RU
Сырский: наработали меры против планов россиян на Покровск и Мирноград Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне пытаются прорываться в многоэтажки в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Генерал рассказал, что он провел рабочее совещание с командирами подразделений, которые ведут бои на Покровском и Очеретинском направлениях, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке в полосах ответственности. Противник не оставляет попыток прорваться в жилую застройку, многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля. В связи с этим наработали комплекс мер по противодействию планам врага", - отметил Сырский.

Он уточнил, что сейчас больше всего внимания уделяется вопросам логистики подразделений Сил обороны Украины, а также противодействию вражеским FPV-дронам, разведывательным дронам, артиллерии и минометам.

Он вместе с командирами отработал дополнительные варианты действий при разных сценариях.

"Украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери как в живой силе, так и в технике, локализуя его передвижение. Наши командиры действуют с обязательным учетом необходимости сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава", - отметил генерал.

Бои на Покровском направлении

Напомним, больше всего боевых столкновений сейчас каждый день происходит на Покровском направлении. Оккупанты не оставляют попыток оккупировать город.

В частности, вражеским солдатам удалось прорваться в город. Отдельные группы оккупантов сделали это под прикрытием тумана.

11 ноября Десантно-штурмовые войска ВСУ сообщали, что в Покровске находятся более 300 российских солдат.

По данным украинских военных, цель оккупантов - выйти на северные окрестности Покровска и окружить город.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
Новости
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
По 50 тысяч гривен за рождение ребенка: Зеленский подписал закон
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт