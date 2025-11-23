ЗСУ зачистили центр Покровська, ворогу не вдається закріпитися, - ДШВ

"Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися", - повідомили у ДШВ.

До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ.

Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425-й окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Зазначається, що це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, який безуспішно намагається посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог несе максимальні втрати.

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 - поранені.