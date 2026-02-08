ВСУ нанесли новые удары по врагу: поражен пункт управления дронами и не только
Силы обороны поразили склад МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления дронами россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", - говорится в сообщении.
В частности, в ночь на 8 февраля, поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.
Вчера, 7 февраля, в районе населенного пункта Красногорское (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника.
Также на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Новоэкономичное, поражен пункт управления дронами противника.
Кроме того, по результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону Минобороны РФ "Капустин Яр" Астраханской области подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Удары по объектам РФ
Напомним, в январе Силы обороны нанесли ряд ударов по полигону "Капустин Яр" на территории РФ, с которого оккупанты запускали ракеты "Орешник" по Украине.
5 и 6 февраля украинские дроны поразили РСЗО "Ураган", пункты управления дронами, сосредоточение живой силы и центр производства FPV россиян на временно оккупированных территориях Украины.
В ночь на 3 февраля Силы обороны поразили центр производства FPV-дронов, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ россиян.
Также Силы обороны Украины в ночь на 2 февраля нанесли серию результативных ударов по пунктам управления и логистическим объектам российских оккупантов.