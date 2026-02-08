ВСУ нанесли новые удары по врагу: поражен пункт управления дронами и не только

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 8 февраля, поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

Вчера, 7 февраля, в районе населенного пункта Красногорское (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Новоэкономичное, поражен пункт управления дронами противника.

Кроме того, по результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону Минобороны РФ "Капустин Яр" Астраханской области подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.