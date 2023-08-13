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В ВСУ считают "демонстрацией агрессии" остановку Россией корабля в Черном море

Фото: обстрел россиянами грузового судна в Черном море еще не подтвержден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Заявление Минобороны РФ об обстреле и обыске грузового судна "Сукра Окан", которое якобы направлялось в порт "Измаил", пока не подтверждено.

Об этом рассказала начальница пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам начальницы пресс-центра Сил охраны и обороны юга, ни один другой официальный источник, кроме российского Минобороны, не комментировал остановку Россией гражданского судна, поэтому, по словам Гуменюк, это может быть элементом гибридной войны.

"На сегодня мы имеем только одно - демонстрацию агрессии Министерства обороны РФ. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море: якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет. Типа осмотреть и отпустить", - добавила Гуменюк.

В то же время начальница пресс-центра считает, что заявления россиян могут быть сигналом, что РФ угрожает гражданскому судоходству в Черном море.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Он подчеркнул, что это акт пиратства.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

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