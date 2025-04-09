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ВСУ точными ударами поразили танк, БМП и вражеские укрытия в Харьковской области

Фото: ВСУ с помощью дронов уничтожило технику россиян (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Украинские бойцы нанесли точные удары по позициям российских оккупантов в Харьковской области. Поразили танк, БМП, склад и пехоту оккупационной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

В Харьковской области у россиян не остается шансов на атаки, поскольку украинские FPV-дроны находят их в любых укрытиях.

Так, воины из батальона беспилотных систем за несколько вылетов поразили и уничтожили немало единиц российской военной техники:

  • танк;
  • БМП;
  • миномет;
  • мотоцикл;
  • пушку;
  • антенну.

Также украинские бойцы "подстрелили" вражескую пехоту в укрытиях и строениях и склад БК.

"Броня горит, пехота убегает! Четкая и техническая зачистка. Нашли живую силу противника и нанесли попадания. Фаер-шоу на десерт - попадание в склад с БК", - рассказали в группировке войск.

Мастерскую работу украинских защитников продемонстрировала на видео Третья отдельная штурмовая бригада.

Успехи ВСУ в Харьковской области

Украинские бойцы также нанесли удар по технике россиян в Харьковской области. С помощью FPV-дронов уничтожили один и поразили второй танк врага.

Кроме того, украинские пограничники нанесли разгромный удар по расположению россиян в Харьковской области. Уничтожена техника и шесть позиций врага.

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда Госпогранслужбы также уничтожили 2 позиции, танк и 8 единиц транспорта россиян на Харьковщине.

Кроме того, аэроразведчиками 4 пограничного отряда в составе Сил обороны на Харьковском направлении были обнаружены и уничтожены вражеские позиции с помощью тяжелого ударного беспилотника, известного как "Баба Яга".

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 927 тысяч военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1270 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 4 танка, 10 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и другую технику врага.

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