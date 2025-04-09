ЗСУ влучними ударами вразили танк, БМП і ворожі укриття в Харківській області

В Харківській області у росіян не залишається шансів на атаки, оскільки українські FPV-дрони знаходять їх в будь-яких сховках.

Так, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів уразили і знищили чимало одиниць російської військової техніки:

танк;

БМП;

міномет;

мотоцикл;

гармату;

антену.

Також українські бійці "вполювали" ворожу піхоту в укриттях і будовах та склад БК.

"Броня горить, піхота тікає! Чітка та технічна зачистка. Знайшли живу силу противника та завдали влучань. Фаєр-шоу на десерт - влучання у склад з БК", - розповіли в угрупованні військ.

Майстерну роботу українських захисників продемонструвала на відео Третя окрема штурмова бригада.

Успіхи ЗСУ у Харківській області

Українські бійці також завдали удару по техніці росіян у Харківській області. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.

Окрім того, українські прикордонники завдали розгромного удару по розташуванню росіян у Харківській області. Знищено техніку та шість позицій ворога.

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби також знищили 2 позиції, танк і 8 одиниць транспорту росіян на Харківщині.

Окрім того, аеророзвідниками 4 прикордонного загону в складі Сил оборони на Харківському напрямку було виявлено і знищено ворожі позиції за допомогою важкого ударного безпілотника, відомого як "Баба Яга".