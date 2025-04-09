ЗСУ влучними ударами вразили танк, БМП і ворожі укриття в Харківській області

Українські бійці завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів у Харківській області. Вразили танк, БМП, склад і піхоту окупаційної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
В Харківській області у росіян не залишається шансів на атаки, оскільки українські FPV-дрони знаходять їх в будь-яких сховках.
Так, воїни з батальйону безпілотних систем за кілька вильотів уразили і знищили чимало одиниць російської військової техніки:
Також українські бійці "вполювали" ворожу піхоту в укриттях і будовах та склад БК.
"Броня горить, піхота тікає! Чітка та технічна зачистка. Знайшли живу силу противника та завдали влучань. Фаєр-шоу на десерт - влучання у склад з БК", - розповіли в угрупованні військ.
Майстерну роботу українських захисників продемонструвала на відео Третя окрема штурмова бригада.
Українські бійці також завдали удару по техніці росіян у Харківській області. За допомогою FPV-дронів знищили один і вразили другий танк ворога.
Окрім того, українські прикордонники завдали розгромного удару по розташуванню росіян у Харківській області. Знищено техніку та шість позицій ворога.
Аеророзвідники Харківського прикордонного загону Держприкордонслужби також знищили 2 позиції, танк і 8 одиниць транспорту росіян на Харківщині.
Окрім того, аеророзвідниками 4 прикордонного загону в складі Сил оборони на Харківському напрямку було виявлено і знищено ворожі позиції за допомогою важкого ударного безпілотника, відомого як "Баба Яга".
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 927 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1270 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
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