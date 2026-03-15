ua en ru
Вс, 15 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму: поражены важные объекты врага

12:14 15.03.2026 Вс
3 мин
Украинские дроны нацелились на российские средства ПВО
aimg Татьяна Степанова
ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму: поражены важные объекты врага Иллюстративное фото: ВСУ поразили две РЛС россиян и пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" (doblest club)

Силы обороны Украины поразили РЛС "Противник", РЛС "Пароль" и пусковую установку ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль" в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму: поражены важные объекты врага

Фото: Генштаб ВСУ

В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса "Валдай" в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытия других военных объектов", - отметили в Генштабе.

Также в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны в частности поразили объекты военной логистики оккупантов.

Так, зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения вблизи н.п. Осипенко (ВОТ Запорожской обл.), а также склада хранения БпЛА в районе Приморска (ВОТ Запорожской обл.).

Кроме того, вчера ВСУ ударили по районам сосредоточения живой силы оккупантов неподалеку Купянска Харьковской области, Шахматного, Удачного и Покровска в Донецкой области, а также в районе Петровки на ВОТ Херсонской области.

Удары по объектам РФ

Напомним, в ночь на 14 марта Силы обороны Украины поразили аэродром "Майкоп" в российской Республике Адыгея. Есть попадания по объектам инфраструктуры.

Той же ночью ВСУ нанесли новые удары по территории России. Поразили нефтеперерабатывающий завод "Афипский" и инфраструктуру порта "Кавказ".

Также подразделения Сил специальных операций поразили дронами пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", которые базировались в оккупированном Крыму. Враг готовился атаковать из них украинские города.

А 11 марта и в ночь на 12 марта Силы обороны нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.

10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.

Также ранее украинские защитники нанесли серии успешных ударов по объектам российских оккупантов. Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".

Больше по теме:
Крым Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко