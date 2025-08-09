Путин предложил ограниченное перемирие с Украиной перед встречей с Трампом, - Economist

Глава Кремля Владимир Путин предложил ограниченное прекращение огня с Украиной накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist .

Как пишет издание, ограниченное прекращение огня касается воздуха и моря. По данным источников, возможен еще более драматический прорыв, когда будет разработан более широкий пакет соглашений. Однако в итоге это будет выглядеть как заморозка войны.

При этом The Economist пишет, что позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений Путина.

Также издание пишет, что форму мирного соглашения, над которым работают три страны, сложно определить.

"По всей видимости, существует несколько новых и перекрывающих друг друга текстов, которые источники описывают как параллельные работы", - сказано в публикации.

Кроме того, The Economist описало подробности встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и Путина.

В ходе трехчасовой беседы Уиткофф предложил Путину в качестве пряника реинтеграции России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами.

В этот момент, как полагают, Путин сам предложил прекратить боевые действия, если Украина добровольно выйдет из Донецкой и Луганской областей.