Путин предложил ограниченное перемирие с Украиной перед встречей с Трампом, - Economist

Суббота 09 августа 2025 20:37
UA EN RU
Путин предложил ограниченное перемирие с Украиной перед встречей с Трампом, - Economist Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин предложил ограниченное прекращение огня с Украиной накануне саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Как пишет издание, ограниченное прекращение огня касается воздуха и моря. По данным источников, возможен еще более драматический прорыв, когда будет разработан более широкий пакет соглашений. Однако в итоге это будет выглядеть как заморозка войны.

При этом The Economist пишет, что позиции Украины, России и США по-прежнему сильно различаются, и существуют сомнения относительно истинных намерений Путина.

Также издание пишет, что форму мирного соглашения, над которым работают три страны, сложно определить.

"По всей видимости, существует несколько новых и перекрывающих друг друга текстов, которые источники описывают как параллельные работы", - сказано в публикации.

Кроме того, The Economist описало подробности встречу спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и Путина.

В ходе трехчасовой беседы Уиткофф предложил Путину в качестве пряника реинтеграции России в мировую экономику, включая отмену санкций и снятие ограничений на торговлю углеводородами.

В этот момент, как полагают, Путин сам предложил прекратить боевые действия, если Украина добровольно выйдет из Донецкой и Луганской областей.

Встреча Трампа с Путиным и "мир" в Украине

Напомним, этой ночью президент США Дональд Трамп анонсировал, что 15 августа на Аляске у него будет встреча с Путиным. Как известно, среди обсуждаемых тем будет война в Украине и вопрос ее завершения.

Буквально за несколько часов до анонса он заявил журналистам, что между Украиной и РФ возможен "обмен территориями".

Также в СМИ появилась информация, что Путин во время встречи с Уиткоффом дал согласие закончить войну при условии, если Украина выведет войска с Донбасса.

Однако по информации Bild ситуация ещё более хуже. Уиткофф неправильно понял Путина, трактовав, что Россия готова выйти из Запорожской и Херсонской областей, однако речь шла о выходе ВСУ.

По данным WSJ, Путин в ходе встречи с Трампом может выступить ультиматум по Украине, который будет включать признание оккупированных территорий в обмен на вывод войск из других районов. А в случая, если Украина и Европа отвергнут план, не исключено, что Трамп обвинит Киев в продолжении войны.

К слову, европейские страны вместе с Украиной уже представили свой план по урегулированию войны перед встречу Путина и Трампа. Он отклоняет предложение РФ об остановке огня в обмен на выход из Донецкой области, и имеет немного другой формат. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

