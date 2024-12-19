В ВСУ отреагировали на слухи о якобы мобилизации забронированных

В сети пожаловались на задержание работниками ТЦК забронированных украинцев. В ВСУ отреагировали на слухи о якобы мобилизации лиц с "броней".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

На днях народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в соцсетях сообщил, что якобы некоторые военнообязанные, у которых есть бронирование и подтверждение в бумажном виде, были задержаны и доставлены в ТЦК. Впоследствии некоторые из них были отвезены в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств снова возвращены в ТЦК.

По его словам, такие случаи зафиксировали в Закарпатской, Харьковской областях и Одессе.

На фоне этих заявлений Сухопутные войска обратились к забронированным и руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих бронирование военнообязанных. Военные напомнили, что бронирование осуществляется согласно постановлению.

Так, после формирования и подписания списка на портале "Дія" перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется автоматически.

Бронирования, которые были оформлены не в "Дії", не появляются в реестре автоматически. Поэтому нужно подать в ТЦК сообщение о бронировании. Без этого сообщения у ТЦК нет оснований вносить "бронь" в реестры.

В случае отсутствия информации о бронировании работника в реестре органам и организациям необходимо обратиться в ТЦК, в котором забронированный военнообязанный находится на воинском учете.