ua en ru
Ср, 23 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предприятия повторно проверят на критичность для бронирования от мобилизации

Украина, Среда 23 октября 2024 14:16
UA EN RU
Предприятия повторно проверят на критичность для бронирования от мобилизации Фото: правительство приняло решение о бронировании от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине решили провести повторную проверку предприятий, учреждений и организаций по их соответствию критериям для бронирования работников от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 октября 2024 г. №1204.

Кабинет министров внес изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей ВСУ.

Постановлением определено, что орган, принявший решение об определении предприятия, учреждения, организации критически важными в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям.

По результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

  • о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, а также отменяет их статус,
  • о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям.

Копию решения, принятого по результатам проверки, орган в однодневный срок со дня его принятия направляет Минэкономики, Минобороны (СБУ, Службе внешней разведки, разведывательному органу Минобороны) и Минцифры.

Напомним, в Украине министерства определяют критическим предприятия, работники которых могут быть забронированы. В настоящее время в Украине приостановлена процедура определения критически важных предприятий до 15 ноября.

Кроме того, 20 октября стало известно о временной приостановке услуги бронирования военнообязанных через приложение "Дія". Это произошло из-за проведения аудита ранее забронированных граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели, - глава Минздрава
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы