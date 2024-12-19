У ЗСУ відреагували на чутки про нібито мобілізацію заброньованих

У мережі поскаржилися на затримання працівниками ТЦК заброньованих українців. У ЗСУ відреагували на чутки про нібито мобілізацію осіб з "бронею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Днями народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко у соцмережах повідомив, що нібито деякі військовозобов’язані, які мають бронювання та підтвердження у паперовому вигляді, були затримані та доставлені у ТЦК. Згодом деякі з них були відвезені у військову частину, а вже після з’ясування обставин знову повернуті до ТЦК.

За його словами, такі випадки зафіксували у Закарпатській, Харківській областях та Одесі.

На тлі цих заяв Сухопутні війська звернулися до заброньованих та керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання військовозобов’язаних. Військові нагадали, що бронювання здійснюється згідно з постановою.

Так, після формування та підписання списку на порталі "Дія" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично.

Бронювання, які були оформлені не в "Дії", не з’являються в реєстрі автоматично. Тому потрібно подати до ТЦК повідомлення про бронювання. Без цього повідомлення ТЦК не мають підстав вносити "броню" до реєстрів.

У разі відсутності інформації про бронювання працівника в реєстрі органам та організаціям необхідно звернутися до ТЦК, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.