Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря

Сегодня в Украине заработал новый порядок бронирования от мобилизации. Теперь весь процесс будет проходить в электронном формате через портал "Дія", также вступают в силу дополнительные критерии для предприятий и заработных плат работников.

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Новые критерии для критически важных предприятий

Алгоритм получения статуса немного изменился. По-прежнему необходимо соответствовать минимум трем из восьми критериев: налоги и сборы (более 1,5 млн евро за год); поступления в иностранной валюте (более 32 млн евро за год); стратегическое значение; важное значение для экономики или территориальных общин; отсутствие долгов по уплате ЕС; статус резидента "Дія Сіті"; средняя зарплата за последний квартал не ниже средней по региону за IV квартал 2021 года; поставщики услуг связи и интернета.

Однако устанавливаются два дополнительных обязательных критерия:

для частных предприятий - средняя зарплата за последний квартал не ниже 20 тысяч гривен. Зарплата бронируемого работника не ниже 20 тысяч гривен

для всех предприятий - отсутствие долгов по уплате всех налогов

Когда нужно подтвердить статус критически важного

Срок действия выданных решений не заканчивается автоматически. Но будет пересмотрен в течение трех месяцев. Статус, который истек до 30 ноября, автоматически продлевается до 31 декабря 2024 года.

С учетом, что процедура бронирования возобновляется с 1 декабря, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года.

Что с действующими отсрочками для забронированных

У забронированных работников остаются отсрочки от мобилизации. Действуют они на срок, на который были выданы. Но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

Это касается отсрочек, которые получили забронированные через портал "Дія" и через стандартную форму с бумажными списками.

Таким образом, в течение следующих трех месяцев предприятия, учреждения и организации должны заново подать заявления на статус критически важных. А также списки работников, которые подлежат бронированию с учетом всех требований.

Какие требования для получения брони

Новый порядок бронирования содержит перечень обязательных требований к военнообязанным работникам:

стоять на воинском учете

быть официально трудоустроенным на критически важном предприятии (или в государственном органе)

получать зарплату не менее 20 тысяч гривен в месяц (не касается работников государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, хозяйственных субъектов, которые отвечают критериям по структуре уставного капитала)

уточнить военно-учетные данные

не находиться в розыске

Отметим, 100%-бронированию подлежат государственные служащие категории "А", руководство областных и районных организаций, главы областных, районных, сельских, поселковых советов и мэры; конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий и члены наблюдательных советов; работники критически важных предприятий ТЭК, технические работники операторов мобильной связи и интернета; работники специализированных учреждений ООН и представительств международных организаций.

Бронированию в 50% от количества военнообязанных подлежат:

лица на должностях категорий "Б" и "В"; других органах власти, полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС; в органах местного самоуправления

работники критически важных предприятий

исполнители проектов международной помощи

лица на должностях в представительствах иностранных компаний и организаций; в Красном Кресте и других украинских гуманитарных неправительственных организациях

По отдельному решению Министерства обороны количество военнообязанных, которые подлежат бронированию, может превышать 50%.

Чем принципиально отличается новая процедура

Первое - это весь процесс исключительно через портал "Дія". Предприятия и другие субъекты должны быть включены в соответствующий реестр (после обращения в Министерства экономики, органы государственного управления или администрацию с заявлением на получение статуса критически важного).

После включения в реестр руководитель (уполномоченное лицо) через портал "Дія" формирует список работников для бронирования. И если все требования выполнены, автоматическая отсрочка от мобилизации будет предоставлена в течение 72 часов (с переводом на специальный воинский учет).

Информация об отсрочке от призыва на военную службу будет отображаться в военно-учетном документе в электронной форме в приложении "Резерв+".

Кто может потерять бронь и отсрочку

Если предприятие до 28 февраля 2025 года не подтвердит статус критически важного, его работники потеряют бронь. Запрещено бронировать работников без военно-учетных документов и не стоящих на воинском учете.

Решения о предоставления статуса будут мониториться с возможностью аннулирования броней. Такая опция появится на портале "Дія". Проверки по критериям средней зарплаты, уплаты налогов и количеству военнообязанных будет проходить ежемесячно.

Если предприятие не отвечает требованиям, на него сформируют запрос для подачи объяснений. Если результат будет отрицательным, его лишат статуса критического, а его работников - брони от мобилизации.

Отметим, ранее на этой неделе нардеп, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак заявил, что кроме зарплаты в 20 тысяч гривен в месяц, чтобы претендовать на бронь, работник должен быть официально трудоустроен якобы до 18 мая 2024 года.

Однако в Министерстве экономики РБК-Украина объяснили, что все работники критически важных предприятий смогут быть забронированы на общих основаниях. То есть, если человек стоит на воинском учете, обновил данные и не пребывает в розыске, а также работает официально и получает зарплату более 20 тысяч гривен в месяц.

"Никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях для бронирования нет", - объяснили в министерстве.

Что касается даты 18 мая 2024 года, то по состоянию на нее фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Эта норма действовала и раньше, она позволяет не снижать количество забронированных.

Для примера. На предприятии на 18 мая работали 100 военнообязанных и 50 человек забронировали. Потом из числа незабронированных мобилизовали 20 человек. В таком случае несмотря на снижение числа военнообязанных, бронированию будут подлежат все те же 50 человек. То есть половина от 100, а не от 80.

При подготовке использовались текст правительственного постановления №1332 о новом порядке бронирования и комментарий Министерства экономики для РБК-Украина.