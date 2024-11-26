ВСУ отбросили россиян от Купянска и контролируют подступы к городу, - ОСГВ "Хортица"

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты пытаются продвигать небольшими штурмовыми группами без привлечения большого количества бронетехники, а затем закреплять и накапливаться. Однако украинским военным удалось отбросить россиян от города.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска, - ред.) отброшен. Там все под контролем наших Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек. То есть враг уничтожается и там", - рассказал Волошин.

Военный также отметил, что техника, которую оккупанты пытаются переправить на другой берег, сразу уничтожается разными огневыми средствами, в том числе дронами.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне на лодках переправляются на правый берег Оскола в Купянском районе, но украинские защитники уничтожают эти группы.

"Это постоянно диверсионно-разведывательные группы испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют разные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут фактически минными полями. И наши воины эти все факты обнаруживают и пытаются максимально уничтожить врага на подходах к Купянску и к другим территориям. По тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки", - отметил он.