ЗСУ відкинули росіян від Куп’янська та контролюють підступи до міста, - ОСУВ "Хортиця"
Українські війська змогли відкинути російських окупантів від Куп’янська Харківської області. Сили оборони контролюють ситуацію на підступах до міста.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
За його словами, окупанти намагаються просувати невеликими штурмовими групами без залучення великої кількості бронетехніки, а потім закріпляти та накопичуватися. Однак українським військовим вдалося відкинути росіян від міста.
"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, - ред.) відкинутий. Там все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи й переправляються в кількості 8 чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там", - розповів Волошин.
Військовий також наголосив, що техніка, яку окупанти намагаються переправити на інший берег, одразу знищується різними вогневими засобами, зокрема дронами.
Своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що росіяни на човнах переправляються на правий берег Осколу у Куп’янському районі, але українські захисники знищують ці групи.
Бої за Куп'янськ
Нагадаємо, нещодавно українські воїни відбили масштабну атаку ворога на Куп'янськ. Тоді частина росіян для відвернення уваги переодягнулася у форму ЗСУ, та атакувала у чотири хвилі.
Пізніше сервіс DeepState писав про те, що після штурмів деякі росіяни розбіглися по будинках у Куп'янську. За словами місцевої влади, окупантів знищили, їм не вдалося закріпитися у місті.
Днями начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич розповів, що українські військові відбили всі атаки на Куп'янськ. Наразі загрози місту немає.
Експерти зазначають, що російські окупанти навряд чи зможуть захопити Куп'янськ до зими. А якщо у ЗСУ буде достатньо озброєння та особового складу, то взяти місто загарбникам взагалі не вдасться.
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