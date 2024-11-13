Россияне на Купянском направлении переоделись в форму ВСУ во время штурма, - Генштаб

Российские оккупанты сегодня, 13 ноября, пытались наступать на Купянском направлении. Часть была переодета в форму ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

Несмотря на это, украинские защитники остановили врага - уничтожена вся его бронетехника, значительная часть личного состава была ликвидирована.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", - уточнили в Генштабе.

Для попытки наступления россияне задействовали около 15 единиц техники, среди которой танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.

По данным Генштаба, начиная с 14:30 российские солдаты попытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы врага атаковали четыре волны.

Россияне переодеваются в форму ВСУ

Стоит заметить, что это уже не первый известный случай, когда российские оккупанты переодеваются в форму ВСУ и пытаются прорвать позиции украинских защитников.

В частности, в 2022 году солдаты РФ переоделись в украинскую военную форму и попытались захватить наблюдательный пост в Николаевской области. Вражеские военные были уничтожены.

При этом в 2023 году было известно, что россияне использовали форму ВСУ на Таврическом направлении, но их раскрывали украинские защитники.

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