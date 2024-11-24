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Угрозы Купянску нет, - начальник Генштаба

Украина, Воскресенье 24 ноября 2024 21:22
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Угрозы Купянску нет, - начальник Генштаба Фото: начальник Генштаба Анатолий Баргилевич (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные отбили все атаки на Купянск. Сейчас угрозы городу нет.

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Все атаки на Купянск были отбиты, противник был уничтожен. К настоящему времени угрозы Купянску как городу нет", - сказал начальник Генштаба.

Он пояснил, что в дальнейшем будут приняты все соответствующие меры для того, чтобы усилить группировку войск и нарастить ее.

"Купянск надежно обороняется подразделениями, которые находятся там", - подытожил Баргилевич.

Бои за Купянск

Напомним, что ранее на этой неделе на фронте было зафиксировано продвижение оккупантов. В частности, россияне продвинулись и в направлении близь Купянска.

Однако незадолго после этого стало известно, что Третья штурмовая уничтожила колонну техники РФ вместе с пехотой в Харьковской области.

Заметим, что на днях РБК-Украина спросило эксперта, смогут ли россияне прорваться в Купянск до конца года.

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