Российский десант выбили из Купянска, враг не закрепился, - ГВА

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Оккупантов удалось уничтожить, враг не закрепился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, которого цитирует "Думка".

Он отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируется.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что информация о закреплении врага в Купянске не соответствует действительности.

"Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро ситуация контролируемая Силами обороны", - отметил Коваленко.

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