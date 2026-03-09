Впервые с 2024 года: ВСУ за месяц отбили больше территории, чем захватил враг, - Сырский

Украинские военные за один месяц восстановили контроль над большей площадью территории, чем захватила армия РФ за тот же период. Это впервые со времен Курской операции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александр Сирский.

По словам главкома, Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу и заставить россиян играть по их правилам.

"Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг", - заявил Сырский.

Он уточнил, что такие результаты обсуждались во время рабочего совещания по итогам деятельности ВСУ в феврале.

В частности, украинские войска продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Там подразделения Десантно-штурмовых войск за месяц вернули под контроль 285,6 кв. км территории.

Всего с начала операции Силы обороны восстановили контроль над более 400 кв. км украинской земли.

Сырский добавил, что украинские защитники сдерживают врага и на многих других направлениях "и кое-где имеют продвижение вперед".

Несмотря на количественное преимущество почти втрое, враг вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в обороне и перебрасывать войска с других направлений, сообщил главком.