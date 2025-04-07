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Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Понедельник 07 апреля 2025 07:43
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Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 925 020 (+1350) человек ликвидировано;
  • танков - 10 567 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 21 997 (+25) ед.;
  • артиллерийских систем - 25 817 (+31) ед.;
  • РСЗО - 1356 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 1124 ед.;
  • самолетов - 370 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 874 (+28) ед.;
  • крылатых ракет - 3 145 (+15) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 120 (+70) ед.;
  • специальной техники - 3 790 (+1) ед.

Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 135 боев. В военном командовании отметили, что самой горячей была ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Вчера в ОСУВ "Хортица" рассказали, что операторы дронов отдельного отряда Нацгвардии Украины "Крылья Омеги" показали мастерскую работу на Восточном направлении фронта - тогда лишь одним ударом бойцы уничтожили вражеский танк.

Добавим, 6 апреля в комментарии РБК-Украина Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко развенчал фейк РФ о якобы захвате населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области.

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Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб
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