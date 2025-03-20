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Нацгвардейцы разгромили штурмовые группы россиян на Купянском направлении (видео)

Четверг 20 марта 2025 21:38
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Нацгвардейцы разгромили штурмовые группы россиян на Купянском направлении (видео) Фото: нацгвардейцы разгромили штурмовые группы россиян на Купянском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы 5-й отдельной Слобожанской бригады "Скиф" НГУ разгромили штурмовые группы врага на Купянском направлении. В результате были ранены пятеро оккупантов, еще один - уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

Как отмечается, недавно на Купянском направлении противник силами двух штурмовых групп по четыре военнослужащих пытался закрепиться вблизи одного из населенных пунктов для дальнейших штурмовых действий на позиции нацгвардейцев.

Вражеские группы были поражены огнем минометных и артиллерийских подразделений. В результате боя оккупанты понесли потери: пятеро ранены, один - уничтожен.

После отступления противника гвардейцы продолжили огневое поражение, ликвидируя остатки штурмовых групп.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 899 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1400 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 13 танков, 38 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, 179 дронов и другую технику врага.

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