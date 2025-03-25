ВСУ отбили вражеский штурм на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм их позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".