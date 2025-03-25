ВСУ отбили вражеский штурм на Купянском направлении (видео)
На Купянском направлении бойцы 43-й отдельной механизированной бригады разбили колонну с десантом оккупантов, которые шли на штурм их позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
Как сообщается, на днях российские захватчики бронеколонной шли на штурм наших оборонительных укреплений на Купянском направлении.
Оккупанты попытались штурмовать позиции наших защитников, но совместными усилиями подразделения механизированной бригады дали им достойный отпор. Вражеское наступление было отбито, потерь украинских позиций не допущено.
В результате боевой работы были уничтожены: танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, грузовик "Урал", квадроцикл, а также значительное количество вражеских штурмовиков.
Потери России в войне
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 905 тысяч оккупантов.
В частности, за прошедшие сутки потери российской армии составили 1180 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему и другую технику врага.
Также сегодня украинские бойцы уничтожили скрытую штурмовую технику россиян в Серебрянском лесу.
А на Новопавловском направлении ВСУ отбили вражеский штурм и остановили колонну бронетехники дронами.
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