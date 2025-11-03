ua en ru
"Даты определены": Зеленский заявил о планах полной зачистки Купянска от оккупантов

Понедельник 03 ноября 2025 19:46

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует полностью зачистить Купянск от российских оккупантов. Для этого уже определили даты.

Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава украинского государства рассказал, что сейчас в Купянске остается до 60 российских оккупантов.

"Идет зачистка. Мы все зачистим. Даты определены, они были на Ставке", - отметил Зеленский.

Он также уточнил, что более детальной информацией поделиться пока не может.

Бои за Купянск

Напомним, в сентябре российским оккупантам удалось прорваться к Купянску через трубопровод. На фоне этого ситуация вокруг города обострилась. Диверсанты зашли на территорию Купянска с севера.

Уже через несколько дней после того, как россияне начали использовать газовую трубу для продвижения в районе Купянска, украинские воины ее подорвали. Это поставило россиян в невыгодное положение - теперь им пришлось прорываться к городу через реку Оскол на плотах и лодках.

На прошлой неделе российскому диктатору Владимиру Путину доложили о том, что оккупанты якобы окружили украинских защитников в Купянске.

В свою очередь начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подчеркнул, что такие слухи являются ложными. Он добавил, что россияне пытаются прорваться к центру города с севера, а также обходить населенный пункт.

При этом президент Украины Владимир Зеленский 29 октября подчеркивал, что ситуация в Купянске непростая, но теперь у украинских воинов "больше контроля".

Детальнее о ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.

