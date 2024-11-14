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Польша перебросила к границе с РФ первые южнокорейские танки

Бронево, Четверг 14 ноября 2024 15:10
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Польша перебросила к границе с РФ первые южнокорейские танки Фото: Польша перебросила танки K2 к российской границе (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польша перебросила южнокорейские танки K2 к границе с Россией. Речь идет о первых семи единицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wnp.

Как отметила спикер 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Костинская, в 9-ю Браневскую бронекавалерийскую бригаду поступили первые танки южнокорейской компании Hyundai Rotem.

"Далее эти танки будут оснащены системами, которые используются в польской армии, включая средства связи", - сказала спикер.

По ее словам, на первом этапе бригада получила семь танков. Остальные единицы ожидаются до конца года. В настоящее время в подразделении есть восемь подготовленных экипажей.

Стоит добавить, что военная часть, получившая танки K2, находит в городе Бранево в нескольких километрах от Калининградской области РФ.

Танки K2 Black Panther - это одни из самых современных танков в мире. Они обладают высокой мобильностью, могут быстро маневрировать на сложной местности - в болоте или песчаных грунтах. Танки оснащены системами точной наводки и огня, дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил с автоматической коробкой передач.

Танк K2 относительно легкий, весит 55 тонн. Имеет гидропневматическую подвеску.

Сотрудничество Сеула и Варшавы

Польша и Южная Корея в июле 2022 года заключили соглашение о производстве тысячи южнокорейских танков K2. При этом планировалось, что 500 танков будут произведены в Польше.

Спустя месяц после этого стороны подписали контракт стоимостью 3,4 млрд долларов на закупку первых 180 танков.

Как отмечают СМИ, поставки этих танков уже начались, но польских деталей немного. Польские издания отмечают, что планы производства танков K2 срываются.

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