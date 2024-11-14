Еврокомиссия согласовала выделение Украине более 4 млрд евро в рамках Ukraine Facility
Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро. Эти средства будут выделены в рамках Ukraine Facility.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.
Шмыгаль объяснил, что Еврокомиссия дала положительную оценку реформам и отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша.
"Рассчитываем на скорейшее согласование решения со стороны Совета ЕС. После этого общая сумма поддержки в рамках Ukraine Facility за этот год составит 16,1 млрд евро", - подчеркнул премьер.
В то же время он поблагодарил ЕС за непреклонную поддержку Украины.
"Даже несмотря на полномасштабную войну с Россией, мы продолжаем реформироваться и трансформироваться для сближения с Европой и полноправного членства в ЕС", - сказал Шмыгаль.
Напомним, что еще в начале года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительного согласия по созданию нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд евро.
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