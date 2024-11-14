В Конгрессе США видят "шанс" для принятия новой помощи Украине до прихода Трампа

В Сенате США видят "шанс" для принятия дополнительного финансирования для Украины на 2025 год. Это хотят сделать перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сенатор Тим Кейн, являющийся членом Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что есть шанс принять дополнительное финансирование для Украины перед возвращением Трампа.

Кейн предупредил, что одобренный Сенатом пакет скорее всего столкнется с серьезным препятствием в Палате представителей, где все больше республиканцев выступают против дополнительной помощи Украине.

"Шанс, шанс - я имею в виду, я не говорю о вероятности, я говорю о шансе... В конце года здесь будет борьба за всевозможные приоритеты, и просто зная текущий состав Сената - в Сенате есть шанс, но Палата представителей будет жесткой", - сказал сенатор.

Кейн считает, что вероятный путь для увеличения финансирования будет частью законопроекта об ассигнованиях. Однако республиканцы в Сенате вряд ли пойдут на увеличение финансирования Украине.

При этом сенатор Марко Рубио, официально выдвинутый на должность госсекретаря в администрации Трампа, предположил, что финансирование для Украины не вызывает беспокойства.

"Давайте дождемся, пока новая администрация приступит к работе, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце", - заявил Рубио.