ua en ru
Чт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Беглого нардепа Одарченко приговорили к 8 годам заключения: детали дела

Киев, Четверг 14 ноября 2024 14:25
UA EN RU
Беглого нардепа Одарченко приговорили к 8 годам заключения: детали дела Фото: Андрей Одарченко (facebook com)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд объявил приговор нардепу Андрею Одарченко по делу о подкупе. Ему назначили восемь лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источники РБК-Украина подтверждают, что приговор огласили беглому нардепу Андрею Одарченко.

Высший антикоррупционный суд в четверг, 14 ноября, объявил приговор по делу о подкупе бывшего главы Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафы Найема. Нардепа приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Парламентарий в середине сентября сбежал из Украины. Одарченко объявил в международный розыск. Суд перевел дело в заочный режим. Нардеп продолжил участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Беглого нардепа Одарченко приговорили к 8 годам заключения: детали дела

Фото: суд объявил приговор Одарченко (t.me/sap_gov_ua)

Детали дела

Напомним, в ноябре 2023 года правоохранители объявили подозрение народному депутату Андрею Одарченко. По данным следствия, нардеп пытался дать взятку бывшему главе Госагентства восстановления инфраструктуры Мустафе Найему в криптовалюте на сумму 50 тысяч долларов.

Он хотел, чтобы агентство направило деньги на восстановление харьковского Государственного биотехнологического университета, который ранее возглавлял Одарченко и, по версии следствия, продолжал контролировать.

Одарченко отправил на криптокошелек чиновника биткоины на сумму 10 тысяч долларов.

Суд отправил парламентария под арест с возможностью выйти под залог в размере 15 млн гривен. Нардеп внес залог и вышел из СИЗО.

В сентябре 2024 года стало известно, что Одарченко сбежал из Украины. ВАКС объявил его в международный розыск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП Суд
NEWS
Что происходит в Купянске и есть ли угроза потери города: оценка эксперта
Что происходит в Купянске и есть ли угроза потери города: оценка эксперта
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа