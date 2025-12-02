Генштаб раскрыл реальную картину боев в Покровске, Волчанске и Купянске после заявлений РФ
Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага в Покровске и Волчанске, и проводят операции по зачистке отдельных районов населенных пунктов, несмотря на давление со стороны врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба РФ.
"Подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске, Купянске. Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности", - заявили в Генштабе.
Отмечается, что речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтик" с пропагандистской целью для влияния на участников международных переговоров.
Какая ситуация в Покровске и Мирнограде
Так, в Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Также продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери.
"За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в целом 104 оккупантов. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города", - добавили в ВСУ.
Также сообщается, что Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на позиции ВСУ всего необходимого.
Бои в Волчанске
Также напряженной остается ситуация и в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники удерживают позиции.
В Генштабе добавили, что демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага, однако туман усложняет оборону Покровска. Под прикрытием тумана россияне пытаются просачиваться в город.
По словам десантников, россияне сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Сообщалось, что враг круглосуточно штурмует позиции ВСУ, но несет большие потери.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.